Відома співачка Надя Дорофєєва показала, як потрібно спокушати чоловіків

Зірка завжди виглядає ідеально, будь то вдома або на сцені, передає Politeka.net. Красуня отримує масу компліментів, зокрема, і від чоловіків.

Вигляд у виконавиці завжди свіжий, все завдяки тому, що вона ретельно доглядає за собою, а також намагається випивати не менше двох літрів води щодня.

Виконавиця радить правильно харчуватися адже, на її думку, все відбивається на шкірі. А остання потребує і зволоження, тому артистка використовує дорогі креми і робить маски.

В одному з останніх строіс Надя довела, що ретельний догляд за собою дає свої плоди, адже виглядає вона просто чудово. Зірка записала відео-селфі в дірявій кофті. Вона дивилася в камеру з-під пишних вій, легкий макіяж лише підкреслив красу. Дорофєєва закинула волосся на одну сторону і вирішила дати урок спокушання.

Артистка широко відчинила очі і прикусила губу.

"Майстер спокуси", - написала Надя, підкріпивши запис смайликами, що сміються.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже у відкритому доступі сторіс це неможливо зробити.

Відзначимо, Надя Дорофєєва з 2011 року перебуває у відносинах зі співаком Володимиром Дантесом. Пара одружилася у 2015-му.

Зараз подружжя живе в приватному будинку передмістя Києва. Виконавці побудували дуже стильний і красивий двоповерховий особняк в західному стилі.

Нагадаємо, Дорофєєва розохотила не тільки новими хітами, а й провокаційною позою, кадри спокушання

А ще Politeka писала, що Дантес на емоціях розповів про невдалі стосунки до Дорофєєвої

Також Politeka писала, що повернення позитиву до Дорофєєвої розбурхало фанатів "Время и Стекло", кадри возз'єднання