Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Даша після тріумфу на проекті "Холостяк" відразу завоювала серця українців. За дівчиною стали стежити сотні тисяч фанатів в Instagram, де Ульянова активно публікує свої шикарні образи.

Цього разу дівчина похвалилася сукнею з великим декольте і розрізом вище коліна. Даша стояла перед дзеркалом, захоплюючи розкішною фігурою. Ульянова виставила одну ніжку вперед, ваблячи бездоганністю.

На другому кадрі українська красуня присіла, роблячи акцент на зовнішності. Красуня легенько посміхнулася, роблячи селфі перед дзеркалом. Як можна зрозуміти, Даша перебувала в цей момент в Києві.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже вона була викинута в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Малятко, легше, ти бездоганна".

Ми писали, що переможниця проекту "Холостяк" Даша Ульянова показала, як займається стретчингом.

На кадрах Ульянова здалася в колготах і чорному топі. Дівчина лежала на підлозі, рухаючи ногами, а після цього піднявшись. Даша прямо ніжилася і отримувала задоволення, вигинаючись краще кішечки.

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