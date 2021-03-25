Відома українська телеведуча Леся Нікітюк переборщила із засмагою під час відпочинку в Єгипті
Зірка після зйомок вирішила поніжитися під променями сонця за кордоном, проте переборщила з часом проведення на пляжі, пише Politeka.net. Про це свідчать кадри, які телеведуча опублікувала у своїх сторіс Instagram.
Леся позувала в білому халаті, а тим часом їй наносили макіяж. Було чітко видно, що колір обличчя відрізняється від декольте. Зірка відтягнула тканину, демонструючи червоне тіло.
"А тут я, як буряк", - вимовила Леся і засміялася разом з візажистом.
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Пізніше Леся показала і червоні ноги. Зірка попросила подругу покласти свою руку на її багряні кінцівки для порівняння.
"Як сметана, біла", - посміялася телеведуча.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, 33-річна Леся Нікітюк поділилася секретами догляду за собою. За словами блондинки, вона вживає по два літри води щодня, зволожує шкіру і п'є ретинол.
Зірка, попри щільний графік, завжди знаходить час на відпочинок. Красуня каже, що намагається лягати спати не пізніше 23.00. Якщо вона порушує це правило, то у неї відразу з'являються темні кола під очима, а шкіра виглядає тьмяною.
Вранці телеведуча робить зарядку або гімнастику. Як зазначила телеведуча, спорт робить людину продуктивнішою.
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