Невістка артистки Софії Ротару Світлана Євдокименко поділилася трепетними сімейними фото

Як повідомляє Politeka.net, невістка Софії Ротару Світлана Євдокименко зворушливо привітала сина Анатолія з днем народження. Хлопцеві, який займається музикою і проживає за кордоном виповнилося 27 років. На честь свята жінка також показала яскраві сімейні фото свого сина з особистого архіву, на яких можна побачити все сімейство Ротару.

Світлана сфотографувала на телефон фотографії в рамках, які, мабуть, стоять у них в будинку, і опублікувала їх в Instagram-сторіс, а також виклала на своїй сторінці фотографію дорослого сина Анатолія, а в підписі до публікації трепетно привітала його зі святом. На кадрах хлопця і все сімейство Ротару можна побачити в різні роки. Так, увагу привертає яскравий літній кадр, на якому підліток Толік позує разом з легендарною бабусею. Крім того, є знімки, де він зображений з молодшою сестрою Сонею і ще зовсім молодими батьками.

"Я вдячна Всесвіту за тебе! Анатолію, синочку! Я люблю тебе, розумію і приймаю саме таким, який ти є. Саме в цьому твоя особливість і цінність для всього світу! Вірю в тебе і завжди буду на твоєму боці! Будь зухвалим, сміливим і чуттєвим. Будь чесним з собою! Вдосконалюй свій дух і тіло", - привітала сина Світлана Євдокименко.

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