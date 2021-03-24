Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала свою пристрасть

Як пише Politeka.net, українська красуня Даша Трегубова стала настільки популярною, що фанати самі генерують контент від красуні. Дівчина встигла зробити безліч пікантних фотосесій і один з користувачів вирішив деякі з них зібрати в одне гаряче відео. Ролик настільки вийшов вдалий, що Даша зробила його репост до себе на сторінку.

На кадрі красуня була зовсім голою, показавшись по бюст. Дівчину не бентежила відсутність білизни, адже Даша хвалилася розкішним мейкапом.

"Гаряче нове відео", - підписала Трегубова кадри.

А в самому ролику красуня з'явилася в декількох образах. На одному з кадрів дівчина скидає наряд, показуючи мереживну чорну білизну.

"Обережно, гаряче", - підписав фанат ролик.

Даша Трегубова прокоментувала добірку:"вогонь, вогонь, вогонь".

Ми писали, що популярна українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-Фактора" блиснула бюстом в прозорій кофті.

Цього разу красуня показала кілька кадрів з одного із заходів. Блондинка позувала в прозорій кофті з мереживом.

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А ще Politeka повідомляла, що зухвала Трегубова з "Х-фактора" розвалилася на підлозі, задерши платтячко

Також Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова спустила кофтинку, натякнувши на відсутність білизни



