Зірок не така, якою її звикли бачити

Відому американську актрису і співачку Дженніфер Лопес показали без фотошопу

Не секрет, що красуня ретельно стежить за собою й абсолютно не виглядає на свій 51 рік, повідомляє Politeka.net. Артистка постійно хвалиться зовнішністю, викликаючи захоплення.

Однак в мережі можна зустріти фото, де все ж видно, що Джей Ло не так ідеальна, як здається.

На відфотошоплених кадрах знаменитість постає з гладким обличчям, без єдиної зморшки, тому здається, що роки над нею не владні.

В одній з груп в Instagram опублікували фото того, як актриса виглядає у звичайному житті. Тут можна помітити і зморшки, нерівності шкіри, намальовані брови, що виділяються, і злегка обвисле обличчя, в цілому.

Такою Джей Ло точно не побачиш в глянцевих журналах, тому деяких правдиві фото просто жахають.

"Фотошоп обманює і призводить до переконання, що деякі зірки вічно молоді. Це часто створює бар'єр на шляху до самоповаги звичайних людей", - написали автори поста.

У публікації йдеться, що надивившись на відфотошоплені знімки, деякі починають комплексувати, у них з'являються психологічні захворювання, через що вони лягають під ніж хірурга.

"Життя прекрасне у всіх ваших циклах! Життя має бути по совісті і з радістю - саме це має значення! ❤ ️ ",- написали в пості.

Відзначимо, блогер і дерматовенеролог Аміна Пірманова розповіла, що у Джей Ло м'язовий тип старіння шкіри. Такі люди дуже довго зберігають молодість.

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