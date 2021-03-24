Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", підкорила шкірою, що світиться зсередини

33-річну танцівницю можна по праву назвати однією з найкрасивіших екс-учасниць шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Зовнішність зірки дуже мила і запам'ятовується.

В одному з останніх постів в Instagram хореограф розкрила секрети свого макіяжу, через який шкіра ніби світиться зсередини.

На фото Олена позувала в наряді світлого кольору. Її зачіска була з мокрим ефектом. Макіяж здавався легким, лише таки, що підкреслює натуральну красу.

Шоптенко закривала очі або дивилася в камеру, легенько торкаючись до обличчя.

"Минулий тиждень видався насиченим зйомками і всякими виходами наостанок 😅 а кожен день з макіяжем протягом усього дня не часте явище останнім часом", - написала артистка розповівши, що використовує в таких випадках крем-консилер відомої марки.

За словами зірки, засіб добре прибирає темні кола під очима та інші недоліки.

Також Шоптенко використовує тональний крем, який адаптується під тон шкіри й зволожує її.

За шість годин публікація зібрала майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Яка ви гарна", "завжди треба пробувати продукт, одному підходить, а іншому може і не підійти. Все індивідуально", " Іди, мій друг, завжди йди дорогою добра. Нехай шлях буде легким ! Мила і чарівна ! )) 💐 💐 💐 🔥 ",- написали користувачі мережі.

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