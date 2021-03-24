Популярна співачка Віра Брежнєва показала чарівний кадр в незвичайному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, яка починала творчий шлях в групі "ВІА Гра", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милою фотографією, на якій з'явилася в чарівному і спокусливому образі, а в підписі до неї звернулася до шанувальників.

Як видно, Віра відображена в цікавій локації, вона позує фотографу, вмостившись на диванчику в кімнаті з м'яким неоновим світлом. Перед камерою зірка з'явилася в короткому світлому топіку на тонких бретельках і білій спідниці оригінального фасону. цей наряд підкреслив пружні груди і оголив стрункі ніжки зірки. Волосся красуні зачесане в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Брежнєва звернулася до шанувальників. "Залишилося 2 дні! Я в очікуванні. А поки напишіть мені топ-3 пісень, які хочете почути на концерті", - написала вона. А фанати почали активно обговорювати знімок артистки, а також відповідати на її прохання. "Але, напевно, будуть в основному нові пісні, які теж класні!", "Ти красива", "Красива жінка", "Моя мрія – потанцювати на вашому концерті", "Шикарні ноги, талановита жінка", "Любов врятує світ", "Шикарна", "Бажана яка!",- пишуть у коментарях до фото віри.

Нагадаємо, Меладзе без слів продемонстрував, як любить Віру Брежнєву, шанувальники дивуються: "І це все?".

Як повідомляла Politeka, гаряча Віра Брежнєва в розкутій позі почала міркувати про відносини: "Ніхто не вчить...".

Також Politeka писала, ніжна Віра Брежнєва спустила сорочку з плечей, заманивши в кайдани пристрасті: "У цьому сила...".