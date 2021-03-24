Відома українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик яскрава і чарівна, любить дарувати посмішку, розміщуючи щоденні фото своєї творчої натури

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram актриса вирішила порадувати своїх фоловерів фотографією, зробленою в яскравих променях заходу. Лілія навіть одягла сонячні окуляри, щоб не відчувати дискомфорту.

У кадрі білява красуня хоч і одягла теплу курточку, пашить радістю весняного настрою: "Просто весна...🌱 Просто вечір...🌅 Просто люблю...❤ ️ ",- написала в пості Лілія.

Неймовірно яскравий кадр припав до душі шанувальникам актриси. У колонці коментарів з'явилися описи погодних умов у різних частинах України, адже на зірку підписано понад 702 тисячі українців.

"У нас сніг йде", "Неперевершена😍 🤤", "А в нас хмарно.... але весна😜", "Лілєчка. Яка ж ви красива🔥 😍❤️", "😍😍😍😍😍 У нас теж сніг йде", "Красуня❤️❤️❤️😍😍😍😍😍", "Дуже красиво", "Просто найкрасивіша дівчина на фото", "Вечірнє сонце, дякую за день.. ❤ ️😍", "Мені подобаються твої ролі обожнюю тебе❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍", "Сонечко️️🔥", "Просто чарівна і щаслива жінка!", "Класне фото і ви", - написали чуйні шанувальники Лілі.

Не так давно Лілія Ребрик вирішила підбадьорити українців, і розповіла, чим займеться на карантині. Як відомо, через локдауну в Києві актрисі довелося відкласти сцену на три тижні. Але дівчина знає, чим буде займатися. Так, вона вирішила оновити інтер'єр будинку.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик похвалилася оновленням будинку, засвітивши розкішний інтер'єр і басейн: "на цьому не зупинюся"

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик пригріла на грудях волохатого дружка і забула про всі негаразди:"не дозволяйте собі...".

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