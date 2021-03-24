Зірка показала себе у всій красі

Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула "шовковою" шкірою в білому костюмі

Артистка підкреслює свою індивідуальність стильними образами, повідомляє Politeka.net. Будь-який наряд на красуні виглядає чудово, адже її фігура просто шикарна.

Цього разу Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Зірка розчахнула жакетик, показавши пишні груди в ліфчику. Останній був тісним і вузьким, адже груди стиснулися і, здавалося, зараз випадуть.

Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

Красуня розпустила довге волосся, уклавши його набік. Її очі і губи сяяли при світлі.

Красуня витягла одну ніжку, прийнявши досить незвичну, розкуту позу.

"В топі 🌍", - підписала знімок красуня.

Всього за 15 хвилин публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева"," бомба", " Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌"," ви дуже красиві😍"," Леді Бос"," Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, щоб так чудово виглядати в свій 51 рік, Дженніфер Лопес докладає чимало зусиль. Зірка активно займається спортом, правильно харчується і користується дорогими засобами для догляду.

Також красуня стверджує, що в боротьбі зі старістю їй допомагає хороший повноцінний сон.

Нагадаємо, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".

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