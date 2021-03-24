Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес блиснула "шовковою" шкірою в білому костюмі
Артистка підкреслює свою індивідуальність стильними образами, повідомляє Politeka.net. Будь-який наряд на красуні виглядає чудово, адже її фігура просто шикарна.
Цього разу Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Зірка розчахнула жакетик, показавши пишні груди в ліфчику. Останній був тісним і вузьким, адже груди стиснулися і, здавалося, зараз випадуть.
Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.
Красуня розпустила довге волосся, уклавши його набік. Її очі і губи сяяли при світлі.
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Красуня витягла одну ніжку, прийнявши досить незвичну, розкуту позу.
"В топі 🌍", - підписала знімок красуня.
Всього за 15 хвилин публікація зібрала понад 100 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева"," бомба", " Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌"," ви дуже красиві😍"," Леді Бос"," Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, щоб так чудово виглядати в свій 51 рік, Дженніфер Лопес докладає чимало зусиль. Зірка активно займається спортом, правильно харчується і користується дорогими засобами для догляду.
Також красуня стверджує, що в боротьбі зі старістю їй допомагає хороший повноцінний сон.
Нагадаємо, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".
Як повідомляла Politeka, спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "як троянда у футлярі".
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