Відомий комік, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав кумедний ролик, як собака не дала релаксувати в лісі

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram актор опублікував пост, в якому виклав відео. У кадрі він розгойдується на гойдалки в лісі. Але тут вдається його маленька собачка, такса Буся, і починає гавкати.

Вираз блаженства на обличчі у Юрія продовжує бути мирним, і він спокійним голосом каже:" Рот", проте собака не розуміє, що означає слово "рот" яке вимовляє господар і продовжує гавкати, помахуючи від задоволення хвостом.

Тоді розсердився Ткач зістрибує з криком "та заткнись ти" з гойдалки, і ролик закінчується.

Свій пост Юрій підписав більш ніж лаконічно: "як завжди, якась сучка весь кайф зламає😂 😂 😂".

Зате в хештегах позначив і місцезнаходження своє, і кличку собаки, і те, що це прикол, а також свою локацію, місто Ніжин.

Шанувальники, які обожнюють жарти Ткача, тут же прореагували на побачене, залишивши під Відео свої коментарі. В цілому відео сподобалося шанувальникам, і вони оцінили його лайком і емоджі.

"Ось це хитає 👏🔥", "А чим ще займатися в таку погоду", "Зруб, ще трішки і Ніжин🔥", "В житті завжди має бути подразник, для різноманітності", "Обажаю вас😍😍😍😍", "Я ,та собака моїх сусідів😂😂", "Ахахахах😂😂", "Обажаю ❤️", - написали шанувальники Ткача під роликом.

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