Відомий комік, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач показав кумедний ролик, як собака не дала релаксувати в лісі
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram актор опублікував пост, в якому виклав відео. У кадрі він розгойдується на гойдалки в лісі. Але тут вдається його маленька собачка, такса Буся, і починає гавкати.
Вираз блаженства на обличчі у Юрія продовжує бути мирним, і він спокійним голосом каже:" Рот", проте собака не розуміє, що означає слово "рот" яке вимовляє господар і продовжує гавкати, помахуючи від задоволення хвостом.
Тоді розсердився Ткач зістрибує з криком "та заткнись ти" з гойдалки, і ролик закінчується.
Свій пост Юрій підписав більш ніж лаконічно: "як завжди, якась сучка весь кайф зламає😂 😂 😂".
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Дружина-красуня продюсера "Квартал 95" ефектно задерла ніжки, розганяючи нудьгу: "Пропоную надихатися..."
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
27-річна королева краси раптово померла за кордоном, лікарі не встигли: "Молила про допомогу"
Скільки заробляє, де живе і на чому їздить Комаров зі "Світ навиворіт": все про головного мандрівника країни
Зате в хештегах позначив і місцезнаходження своє, і кличку собаки, і те, що це прикол, а також свою локацію, місто Ніжин.
Шанувальники, які обожнюють жарти Ткача, тут же прореагували на побачене, залишивши під Відео свої коментарі. В цілому відео сподобалося шанувальникам, і вони оцінили його лайком і емоджі.
"Ось це хитає 👏🔥", "А чим ще займатися в таку погоду", "Зруб, ще трішки і Ніжин🔥", "В житті завжди має бути подразник, для різноманітності", "Обажаю вас😍😍😍😍", "Я ,та собака моїх сусідів😂😂", "Ахахахах😂😂", "Обажаю ❤️", - написали шанувальники Ткача під роликом.
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95 «замаскував живіт, нарвавшись на критику:" а ти все круглеешь!»
Як повідомляла Politeka, безсоромний Ткач з "Квартал 95" почав приставати до дружини прямо на вулиці, красуня піддалася: "Не балуйся"
Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" показав кайфуючу дружину, вразивши нічними розвагами: "розриває мозок…»