Відома модель і блогер Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки" , яка відома своїми нарощеними вилицями знову шокувала публікку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram малинововолосся скуластая знаменитість, яка відома своїм пацанським характером, не підбираючи слів, загинаючи мати через слово, розповіла, які маніпуляції ще зробила зі своїм тілом.

Відомо, що блогер вирушила до Туреччини, однак не відпочивати, а прибирати зайве, і додавати відсутню. У черговому пості Покрещук розповіла, що зробила собі ліпосакцію. Зірка заявила, що не хоче займатися в залі, спалюючи жир, а хоче жити у своє задоволення, смачненько їсти, і щоб ніхто їй не міг сказати, що вона жирна.

Вона описала якою тепер буде її п'ята точка і які кубики на пресі.

"Ліпосакція, ліпофіллінг в ж*пу, 6pack (кубики) 😍 😍 😍 😍 😍 🥰 🥰 🥰 як я чекала цей день🥰 🥰 🥰", - поділилася радістю зірка. "Я пішла, скоро прийду, бл...", - на завершення заявила Покрещук.

Шанувальники вельми неоднозначно прореагували на новину від Покрещук. То хвалили її, то заздрили, то жахалися...

"Бл..., зупинитися. Сходи до психолога", "Божевільна жінка 😂", "чекаю кубиків", "Твориш ти з собою звичайно фіг зрозумій що😁", "Страшно", "Не плач наша красуня😢 😍 😍 😍"," ліпосакція чого? 😮 ти ж худа", "Зате краса буде. Аби шкіра добре лягла. Сама через це пройшла. 🔥 ", "Я думала корекція зору) ну класно, чекаємо фотки😍", - написали шанувальники.

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