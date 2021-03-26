Андрій Рибак, відкинутий "Холостячкою" Ксенією Мішиной, знайшов кохання в іншому місці, приголомшивши розвагами зі своєю дівчиною

Як передає Politeka.net, після проекту радіоведучий і комік повернувся до своєї колишньої подружки Аліни Смирнової і тепер охоче виставляє у себе в мікроблозі в Instagram кадри з нею. Тим більше, що живуть вони разом.

Так, Андрій збентежив публіку, показавши в "сторіз", як кохана бавиться з його ногою. Дівчина в небесному мікротопіку та джинсах сиділа на дивані, а в руках тримала босу ногу бойфренда, на якій грала, ніби на гітарі. При цьому Аліна зухвало мотиляла головою й видавала незрозумілі звуки.

"Що ти граєш?", - ледве спромігся крізь сміх запитати Рибак.

"Рок якийсь", - з посмішкою відповіла Аліна.

"Ось так ось, залиш жінку одну - вона...", - здивувався екс-учасник "Холостячки".

"Вечірні концерти від коханої", - з теплом підписав Рибак ці кадри.

До цього він показував, як пасія його "виховує". Комік приготувався нарізати собі яблуко, але як тільки змахнув ножем, звідкись пролунав дикий крик Аліни. Андрій відразу ж схаменувся й підставив під яблуко дощечку. Виглядало це дуже забавно.

"Ми з @smirnovaaalina буквально відчуваємо один одного на відстані!😏 У вас так само?😆", - із сарказмом зізнався Рибак.

Примітно, що однією з перших пост прокоментувала сама Аліна: "І шкарпетки свої позбирай 😆".

"Мужик повинен бояться лише одного погляду😂"; "б...ть, мало не обіс.. лась від цього крику😂"; "прослуховувала кілька разів... що вона крикнула?" - "Вона напевно крикнула не ріж на столі😄", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, Андрій Рибак розповів все про"Холостячку".

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