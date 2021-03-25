Продюсер Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, розповіла про НП, яка сталася з його дочкою

Як передає Politeka.net, 50-річний чоловік повідомив про подію в "сторіз" у себе в Instagram.

Виявилося, що сторінку Соні Євдокименка в соцмережі зламали.

"Робимо все можливе, щоб відновити», - написав Євдокименко.

А поки дівчина, яка вчиться і будує кар'єру в Нью Йорку, завела нову тимчасову сторінку, де вже є її фото.

Зазначимо, внучка Ротару активно вела свою сторінку в Instagram. Зараз на неї підписані 163 тисячі осіб. Для активного блогера втрата своєї сторінки може стати чималою проблемою.

Раніше подібне сталося з дружиною співака Сергія Бабкіна Сніжаною, і вона не могла навіть говорити про це без сліз.

"Бачите, я сиджу зараз і плачу, не знаю, що робити. Кілька днів тому я подала заявку на верифікацію, тільки що мені прийшло на пошту лист, що мені потрібно натиснути і верифікуватися. Я натиснула, ввела свою пошту, назву свого аккаунта, ввела пароль. Потім мені прийшла на телефон SMS, я ввела цей код, потім такий спалах і все! Все зникає і все... Змінили ім'я, видалили фото і всю шапку", - говорила Бабкіна.

В результаті повернути сторінку їй таки вдалося, хоча це і потребувало величезної кількості зусиль.

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