Співачка Мішель Андраде заінтригувала пікантною деталлю на випадкових кадрах

Як передає Politeka.net, 24-річну зірку, розкруткою якої займається продюсер Потап, раптово зняли разом з екс-солістом "Время и Стекло", репером Позитивом. Дівчина пізніше зробила репост у себе в "сторіз" в Instagram з відповідними кадрами.

Так, Мішель і Позитив увійшли в кімнату, не чекаючи що їх будуть знімати. Першою в дверях з'явилася співачка, у неї був дещо розгублений вираз обличчя. З таким же виглядом увійшов і Позитив.

Андраде ніяк не стала пояснювати те, що відбувається, але на кадрах в очі кидаються два смайлика, просто усміхнене личко й червоне сердечко, що, як відомо, означає "любов".

Вже кілька місяців в Мережі ходять чутки про їхні романтичні стосунки. Раніше Позитив проговорився про розлучення з дружиною. А тепер, з'явившись з Мішель відразу в декількох проектах, йому складно приховати від уважної публіки закохані погляди, які він кидає в бік співачки.

Чутки про їхній роман особливо поповзли після випуску 2PoPodcast з Андраде, де вона якраз розповіла про нового бойфренда, не назвавши його мієні. Позитив весь ефір робив дівчині компліменти.

"Я вже встиг подивитися подкаст цілком, і ось вам спойлер: вони не мутять. Або мутять. Хрін зрозумій", "між Мішель і Пазіком Іскра, буря, безумство", "по погляду Позитиву все ясно, він так дивиться на Мішель", – писали в коментарях.

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