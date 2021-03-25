Гумористи з "Дизель шоу" приголомшили сумною звісткою, звернувшись до українців

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу в Instagram зробили свіжий пост, оголосивши про термінове скасування гастролей українськими містами.

Артисти назвали причину й нові дати, коли відбудуться концерти в Одесі, Миколаєві та Херсоні.

"Друзі, ми змушені перенести наш весняний тур з квітня на червень у зв'язку з карантинними обмеженнями! Не переживайте, всі квитки будуть актуальні. ☝ Як би не хотілося всіх вас побачити, але іншого виходу поки немає! Спасибі всім, хто вже придбав квитки на виступи, наша зустріч обов'язково відбудеться! 🤗Одеса, Миколаїв і Херсон – 4, 5 і 6 червня ми у вас! Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках", - йдеться в повідомленні.

До цього стало відомо про перенесення виступу конкурентів "Дизель шоу" - "Вечірнього Кварталу", й такж через карантин. Концерт, який повинен був відбутися в столиці 28 березня, тепер пройде майже в середині квітня.

"Друзі, у зв'язку з тим, що Київ потрапив в "червону" зону карантину, а з 20 березня починається локдаун, ми змушені перенести нашу концерт-зйомку "Вечірнього Кварталу" з 28 березня на 10 квітня. Зустрінемося наступного дня після закінчення жорсткого карантину, адже ми вже дуже скучили за вами, наші глядачі! Всі квитки залишаються дійсними на нову дату. Бережіть себе, рідних і до зустрічі! ❤ ️ ",- йшлося в повідомленні "Студії".

Нагадаємо, Булітко, Сморигін та інші зірки "Дизель шоу" насмішили пародією на популярний серіал: "Просто ульот"

Як повідомляла Politeka, Крутоголов з "Дизель Шоу" з густою шевелюрою і бородою вразив новою зовнішністю: "Богатирізм у мене в крові"

Також Politeka писала, що Сморигін з "Дизель Шоу" в образі Єлизавети ІІ протроллив Полякову, співачка не змовчала: "це просто розрив"