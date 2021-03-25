Телеведуча Ольга Фреймут розбурхала публіку незабутніми моментами

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала серію архівних знімків у себе в мікроблозі в Instagram, на яких показала себе в різних проектах.

Фреймут підрахувала, що за свою довгу кар'єру брала участь в парі десятків шоу. Дівчина назвала свої улюблені.

"Зібрала фото з попередніх телевізійних проектів. Навіть не віриться. Їх майже 20! А Який ваш улюблений? Напишіть, будь ласка. Мої - "Ревізор" та "Інспектор", тому що вони назавжди змінили український сервіс.🤍", - поділилася Ольга.

Зокрема, на кадрах вона постала за лаштунками "Голосу країни", ведучою якого була колись замість Катерини Осадчої, на зйомках "Хто зверху" і, звичайно ж, в ролі ресторанного й готельного критика з незмінною рукавичкою на одній руці в "Ревізорі".

Саме з цим шоу пов'язано її, напевно, найяскравіше фото з усієї добірки. Ольга в рожевій сукні забралася на високу шафу, щоб перевірити, як там справи з пилом - таке собі ще ніхто не дозволяв.

Користувачі кинулися коментувати побачене, розділивши разом з Фреймут ностальгічний настрій:

"Так, без Ревізор у багатьох так і не було б поняття про те, як повинні нас приймати в закладах..."

"Мій улюблений випуск - "Фреймут на шафі" 👏"

"Клас! Олечка, яка ви були різна 🔥"

"Підйом (ваша трійка ведучих була неперевершеною, замінити вас не змогли ніким) Ревізор (ваша стихія від А до Я), Хто зверху (кращий дует з вами, добре, стильно і не вульгарно)"

"Ревізор не пропустила жодного випуску, і ще дуже любила Хто зверху з вашою участю, повертайтеся в різні проекти, за вами цікаво спостерігати і вас бракує нам"

Нагадаємо, що скандальна Фреймут принизила закохану пару, взявшись за моралі посеред вулиці: "Панночка сама впорається".

Як повідомляла Politeka, Фреймут забула про етикет і показала почуття до чоловіка у всіх на виду: «Вам говорили, що ви...».