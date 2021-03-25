Відома телеведуча Марічка Падалко відповіла на запитання українців у соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча на телеканалі" 1 + 1 " Марічка Падалко запропонувала українцям задати їй питання, на які потім відповіла в Instagram-сторіс. Шанувальники тут же обсипали телезірку увагою, запитуючи про її життя.

Так, хтось запитав Марічку, чи плакала вона в прямому ефірі, на що телеведуча розповіла про випадок, який довів її до сліз. Так, за словами Падалко, вона вела спецвипуск ТСН, в якому показували повернення загиблих українців на літаку в Ірані. Ці кадри довели тоді до сліз не тільки ведучу, а й глядачів.

Що стосується роботи, то у Марічки також запитували, о котрій годині ранку вона приходить в офіс і чи ставив телеканал вимоги до зовнішнього вигляду і форм ведучих. Так, Падалко розповіла, що приходить на роботу о 5.45 ранку, а з приводу форм, то, за словами телеведучої, з нею таких розмов не траплялося, і взагалі, їй складно уявити таку розмову. Запитали у ведучої також і про зуб, який у неї випав у прямому ефірі. За словами жінки, це був самий курйозний випадок на роботі.

Відповідаючи на запитання українців Падалко також розповіла, що поле народження дітей стала менше подорожувати за кордон, і востаннє була в Ризі ще в 2019 році. Також телезірка поділилася, що в дітві мріяла стати перекладачем президента. А з приводу такої відмінної фізичної форми в 45 років Марічка відповіла просто – правильне харчування і заняття спортом.

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