Продюсер Руслан Євдокименко, син співачки Софії Ротару, розбередив серця несподіваним знімком

Як передає Politeka.net, 50-річний син артистки опублікував у своєму мікроблозі в Instagram цікаве архівне фото, на якому постав разом з матір'ю.

І Руслан, і Софія тримали в руках келихи, посміхаючись в камеру. Судячи з їх легким нарядам, стояла тепла погода. До слова, саме примітне на цьому знімку саме місце, де він був зроблений.

"Приємні спогади... ❤️ @sofiarotaru.official", - підписав Руслан, поставивши геометку готель Villa Sofia.

Це міні-готель в окупованому Криму, що належить його матері, розташована вона в Ялті. За останніми даними, готель Софії Михайлівни, розрахований на 12 люксових номерів, розорився. Принаймні, під час куротного сезону минулого року він так і не відкрився. У мережі писали, що ворота були перемотані дротом, а з території ресторану при готелі вивезена всі меблі.

Називалися відразу кілька причин, чому готель Ротару занепав. По-перше, співачці стало складно їм управляти після окупації півострова Росією, а по-друге, зірка "загнула" занадто високі ціни (20-45 тисяч рублів за ніч), але при цьому обслуговування залишало бажати кращого.

Як би там не було, користувачі поностальгували разом з Русланом в коментарях:

"Найкрасивіші 🔥❤️ будьте щасливі завжди!!"

"Красиві, молоді, успішні, улюблені!😘"

"Боже ❤️Софія Михайлівна сонечко наше рідненьке ❤️😍❤️"

"Краса яка ❤️"

"Дай бог, повернете, не переживайте все добре буде, думайте про хороше!"

"Руслан Анатолійович, Софії вдалося повернути аккаунт? Дуже переживаю..."

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