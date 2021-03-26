"Холостяк 10" Макс Михайлюк знайшов свою любов вже після проекту, Гарячий красень одружився на моделі й готується вперше стати батьком
Публіка невпинно стежить в соцмережах за 35-річним Максом і його 25-річною обраницею Дариною Хлистун. Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала пікантні кадри з чоловіком.
Так, Михайлюк прибирався на кухні, будучи в одному сірому рушничку, який пов'язав навколо стегон. Даша знімала процес на телефон, не забуваючи нахвалювати коханого й підказувати що куди.
"Максим молодець, Максим прибирає... У рушничку такий...", - каже на кадрах задоволена модель.
Екс-"Холостяк" повернувся й заусміхався, коли побачив, що його знімають. Мабуть, розгубившись, Макс трохи "накосячив".
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"Ні, не туди зайка, в машинку треба заправити", - підказала йому дружина.
"Бачите, який Максим - помічник. У мене запитували якраз, чи допомагає він...",- ще раз похвалила його дівчина.
Раніше ми розповідали, популярність Хлистун різко зросла після того, як стало відомо про їхні стосунки з Михайлюком. Дівчині довелося зіткнутися зі зворотною стороною слави. Деякі користувачі дозволяють собі образливі фрази в коментарях під її постами. Одній з них Даша зухвало відповіла.
"Вдало залетіла" і " я так розумію це твій максимум 😂", - зачепили Хлистун в коментарях.
"Не те що твоя мама;)", - огризнулася дружина "Холостяка".
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала, як сильно змінилася під час вагітності: різниця вражає.
Як повідомляла Politeka, дружина " Холостяка "Михайлюка забула про пристойності в рваних колготках і білизні:" сяє яскравіше, ніж...".