"Холостяк 10" Макс Михайлюк знайшов свою любов вже після проекту, Гарячий красень одружився на моделі й готується вперше стати батьком

Публіка невпинно стежить в соцмережах за 35-річним Максом і його 25-річною обраницею Дариною Хлистун. Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала нові "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала пікантні кадри з чоловіком.

Так, Михайлюк прибирався на кухні, будучи в одному сірому рушничку, який пов'язав навколо стегон. Даша знімала процес на телефон, не забуваючи нахвалювати коханого й підказувати що куди.

"Максим молодець, Максим прибирає... У рушничку такий...", - каже на кадрах задоволена модель.

Екс-"Холостяк" повернувся й заусміхався, коли побачив, що його знімають. Мабуть, розгубившись, Макс трохи "накосячив".

"Ні, не туди зайка, в машинку треба заправити", - підказала йому дружина.

"Бачите, який Максим - помічник. У мене запитували якраз, чи допомагає він...",- ще раз похвалила його дівчина.

Раніше ми розповідали, популярність Хлистун різко зросла після того, як стало відомо про їхні стосунки з Михайлюком. Дівчині довелося зіткнутися зі зворотною стороною слави. Деякі користувачі дозволяють собі образливі фрази в коментарях під її постами. Одній з них Даша зухвало відповіла.

"Вдало залетіла" і " я так розумію це твій максимум 😂", - зачепили Хлистун в коментарях.

"Не те що твоя мама;)", - огризнулася дружина "Холостяка".

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