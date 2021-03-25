У мережі з'явилися гарячі кадри зі зйомок реаліті-шоу "Холостяк"з Михайлом Заливако

Як повідомляє Politeka.net, в YouTube телеканалу СТБ опублікували відео нового випуску шоу "Холостяк" з головним героєм Михайлом Заливако. Глядачам його покажуть вже в п'ятницю, 26 березня, а поки українців вирішили заінтригувати пікантними кадрами зі зйомок (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У короткому ролику анонсу можна побачити ошатних красунь-учасниць, які прийшли на тематичну вечірку з Михайлом Заливако. Дівчата і головний герой сидять за столом і щось жваво обговорюють, кожна з учасниць хоче спокусити і підкорити холостяка. Але тут, в якийсь момент, одна з дівчат опускається під стіл, де сидить Михайло, викликавши бурхливу реакцію присутніх на заході.

Що дівчина робила під столом поруч з головним героєм з відео не зрозуміло, проте глядачам показали вельми неоднозначну реакцію інших учасниць на цю витівку брюнетки. Так, одна з дівчат розповіла про свої враження. "Я повертаюся, а вона вже під лавкою. Ну це жесть, це реально жесть!",- висловилася учасниця про витівку своєї конкурентки. Треба сказати, що і сам Заливако був в шоці від поведінки цієї учасниці, у хлопця аж піт виступив на лобі від побаченого.

Треба сказати, що користувачі в коментарях теж бурхливо відреагували, і коментуючи цей анонс слів не підбирали. "Ой, прям залізла під стіл, прям до холостяка. Драма, несіть заспокійливе. На ділі ж, мабуть, поправляла застібку на своїх туфлях", "СТБ навмисно взяли її в проект. Вони знали, хто вона і чим займалася. Вони просто люблять публічно викривати людей і ганьбити. Заради рейтингів, звичайно ж...", "Вона залізе під стіл, а там таке... Просто майстри драми. Не думаю, що там щось особливе, чим можна здивувати дорослу аудиторію телеканалу", - пишуть в коментарях.

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