Співачка Ані Лорак сколихнула Мережу раптовим приїздом в Україну

42-річна зірка прогулялася по центру Києва, а також навідалася до студії радіостанції "Люкс FM". Як відомо, Лорак вже давно будує свою кар'єру в Росії, а коли почалася війна в Україні, то остаточно переїхала в країну-агресор. Тому частенько тепер в Мережі на співачку сипляться гнівні коментарі, багато хто називає Кароліну "запроданкою".

Знімками з Лорак поділився у своєму мікроблозі в Instagram радіоведучий Слава Дьомін, передає Politeka.net.

"СКОРО!!! Обговоримо всі теми з @anilorak і навіть найгостріші!🔥 Ми з Кароліною знайомі вже 20 років🙀 і нам буде про що поговорити😉", - пообіцяв він цікаву бесіду.

Не всі розділили захоплення Дьоміна. Більшість, скоріш, обурило раптове повернення співачки:

"Дизлайк шкода не можна поставити 👎🏻👎🏻👎🏻"

"Ані Лорак впустили в Україну?!"

"А, що це за... на такому радіо робить. Бачу Люкс ФМ, перемикається не на ту хвилю. Ця єхидна посмішка, псує репутацію такого класного радіо"

"Не грайте з вогнем!!! 😮"

"А що вона забула в Україні?)"

"Жаль... Колись була улюблена співачка"

"Ліземо назад"

Раніше ми розповідали, що Кароліну помітили в центрі Києва. Примітно, тут же зараз проживає її екс-чоловік, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу. Після важкого розлучення, що відбулося в 2019 році, тільки недавно пара нарешті знайшли спільну мову і, можна сказати, що примирилася.

"О, наша Кароліна в Києві? Не встигаєш за тобою 😮 🔥"; "Улюблений Київ😻 і улюблена Кароліна в Україні! Урааа!!! Що ж нас чекає?✨💋"; "Ооо, ДІВА в Україні👏"; "це ж Київ!!! Як ти туди потрапила?", - публіка з ентузіазмом обговорила появу Лорак.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "що ж мучите нас?".

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