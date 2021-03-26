Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі дала помилуватися своїми вигинами в купальнику
Артистка стала улюбленицею публіки не тільки через свій талант і зовнішність, але тому, що займається благодійністю, передає Politeka.net.
Користувачі мережі захоплюються зіркою і створюють сторінки в соцмережах, присвячені їй.
Так, користувачі мережі в такому акаунті вирішили згадати один з жарких образів знаменитості.
Джолі позувала в червоному купальнику, демонструючи свої бездоганні вигини. Актриса злегка вигнулася, витягнувши руку. Вона закрила очі і відкрила губи в червоній помаді. Біла фата накрила тіло знаменитості і майоріла на вітрі.
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Кадр вийшов гарячим, а Енджі просто заворожувала, засвітивши татуювання на пікантному місці, яке зазвичай приховує.
Відзначимо, що знімок був зроблений в рамках фотосесії для журналу Harper's Bazaar американської версії випуску грудень 2019 - січень 2020 року. На той момент красуні було 44 роки, але цього не скажеш, адже тіло у неї підтягнуте, а фігура струнка і красива.
"Вау, якої краси жінка", - написав один з користувачів мережі.
Редактори журналу "Harper's Bazaar" обґрунтували свій вибір героїні випуску тим, що та займається благодійністю майже 20 років.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі - посол доброї волі ООН. Вона займається питаннями у справах біженців, борючись за права і свободи переміщених осіб, також вона фінансувала школи для дівчаток від Афганістану до Кенії і Камбоджі. Також зірка бореться за права жінок на міжнародному рівні.
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