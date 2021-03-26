"Це занадто гаряче фото для ранку"

Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару майстерно підняла шанувальникам настрій

Як передає Politeka.net, 34-річна актриса опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала за інтимним заняттям, дозволивши публіці підглянути.

Так, блондинка ніжилася у ванні з пінкою. Ірина повернулася до глядачів спиною, втіливши в реальність чоловічі фантазії.

"Змити все 💧", - підписала кадр зірка.

Також Сопонару вдалося здивувати стильним дизайном своєї ванної команти: світле просторе приміщення з вікнами практично в підлогу й великі вазони з квітами.

Користувачі кинулися коментувати побачене. До речі, чоловіки мало не в чергу вишикувалися, щоб "потерти їй спинку".

"Омайгат Ірина це занадто гаряче фото для ранку 🔥"

"Ти офігенна😍"

"💐Іра акуратно, зірочки не змийте 💐 💥"

"Така спинка з ранку піднімає настрій на весь день!"

"І чого сидимо... кого чекаємо😍?"

"👏 Розвертайся)"

"Прости, не міг промовчати: "той самий момент, коли включили гарячу воду"))) жартую)) фото супер))) істинного доброго ранку)"

"Щось піни замало"

"Спинку потерти?)"

"Ірочка, обережно - Ви видаєте локацію.❤️"

"Така вся ніжна і приємна💯"

Раніше ми розповідали, як Сопонару роздяглася заради соковитого кадру, позуючи в нижній білизні з вогником. Так, на ній був ансамбль вогняного забарвлення з прозорими вставками.

"Запалювати, а не спалювати 🔥", - підписала фото зірка.

"Очей не відірвати... Богиня"; "білизна просто 💣"; "не вийшло - так запалився, що згорів!🤗 💓 💥 🔥"; "Іноді можна дозволити собі й спалити🔥. Дотла. Що б зародилося нове ❤️", - відреагували в Мережі.

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