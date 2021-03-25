У мережі спливло чарівне фото молдавського музиканта Дана Балана з колишньою дружиною-красунею

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на одній з фан-сторінок, присвячених відомій молдавському Виконавцю Дану Балану, опублікували чуттєве фото артиста з його колишньою дружиною Еллою Крупеніною. Знімок викликав бурхливе обговорення серед шанувальників співака, адже деякі стверджують, що він ніколи не був одружений, інші впевнені, що це саме Елла, а треті називають дівчину російською актрисою Катериною Вилковою, яка знімалася в кліпі артиста.

На фотографії молодий Дан Балан ніжно притискається до милої загадкової дівчини. Видно, що парочку пов'язує не просто дружба, а красуня явно не просто фанатка артиста. Власне через це і почалися бурхливі дискусії між користувачами в коментарях до знімка. Треба сказати, що своє особисте життя Молдавський Серцеїд ретельно приховує, тому вона повита не тільки таємницею і безліччю чуток і домислів. Так, ходять чутки, що Елла Крупенина навіть народила Дану сина, але сам артист ніколи цього не коментує.

"Це його колишня дружина Елла Крупеніна", "Дан ніколи не був одружений, це все маячня, яку розпустила жовта преса", "А з Даном хто?", "Чесно, взагалі без поняття. Швидше за все просто фанатка або подруга", "Це його колишня дружина", "Начебто це Катерина Вилкова. Російська актриса, партнерка по кліпу на пісню "Люби", "Я думаю, що це якась модель для зйомок кліпу. Кажуть і пишуть, що Дан дуже був розбірливий в підборі моделей", - пишуть в коментарях до фотографії Дана з загадковою красунею.

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