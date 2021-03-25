Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", розповіла про свою невдачу

33-річна танцівниця записала відеозвернення і показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Олена Шоптенко вирішила поділитися з шанувальниками кулінарними одкровеннями.

"Приготувала тільки що свої перші сирники. Правда, я ніколи не вміла готувати сирники. Вийшло ось так", - сказала танцівниця і показала результат своїх кулінарних старань.

Оскільки рід діяльності Шоптенко безпосередньо пов'язаний з красою і грацією, танцівниця велику увагу приділяє раціону. В її меню немає висококалорійних продуктів і фастфуду.

"Мені дуже подобаються легкі салати. Але у мене жорсткий принцип: перед виступом я нічого не їм. А на вихідних можу побалувати себе чимось оригінальним, наприклад, салатом з пелюстками троянд», - ділилася вона своїми кулінарними уподобаннями.

Хореограф розповідала, що велике значення має і графік харчування. Головне правило-не їсти вуглеводи в другій половині дня. Увечері танцівниця їсть за 3-4 години до сну.

Дотримуючись таких правил Шоптенко вдалося скинути 15 кілограмів, надраних за час другої вагітності.

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