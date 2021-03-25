Українська модель і зірка "Від пацанки до панянки" Анастасія Похрещук показала себе до операції

Як пише Politeka.net, Анастасія Покрещук після участі в проекті "Від пацанки до панянки" пішла на кардинальні зміни. Зірка збільшила собі вилиці і губи, але цього виявилося недостатньо. Днями модель полетіла в Стамбул, де відвідала лікарів для консультацій.

Результат бесіди Анастасія опублікувала в Instagram. Зірка стояла в одних трусиках, які трохи приспустила. Бюст довелося закрити смайликами, а все тіло було в розмітках. Як можна зрозуміти, Покрещук зібралася знову довірити своє тіло хірургам.

"Розмітка) це фото до", - написала Анастасія.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"А фігура красива", " ти подобаєшся, але навіщо себе кроїти якщо можна підкоригувати в спортзалі???", "Всім би таку фігуру до", " блін, ідеальна фігура....ні целюліту, ні жирку", "так все-одно ж пожерти любиш, а все, що відкачала, припливе назад", " нехай робить що хоче!! Її тіло, її справа!!!", "Може краще до психолога?", "А, і я хочу. Але тільки куди тобі ще красивіше я звичайно не розумію, але якщо душа хоче то чому б і ні", "дуже хочеться побачити результат ну і дізнатися ціну", "мені б таку фігуру".

Нагадаємо, зірка "Від пацанки до панянки" Охрещук після наркозу розповіла, де себе підрихтувала

Також Politeka повідомляла, що зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук розкинула ноги в непристойній позі

А ще Politeka писала, що зірка "Від пацанки до панянки" Похрещук потрапила в руки лікарів, відео не для людей зі слабкими нервами



