Чим ближче фінал "Маска", тим більше нервують зіркові детективи. Співачка Оля Полякова - не виняток
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу "Україна" в Instagram опублікували свіже відео, в якому показали гострі моменти, що відбуваються на шоу "Маска".
Так, у детективів, мабуть, вже лопається терпіння. Першим не витримав Андрій Данилко.
"Я сьогодні буду бурчати", - заявив він, здивувавши Настю Каменських: "Ти ж ніколи не бурчав?".
Поступово ситуація почала виходити з-під контролю. Наступною, у кого здали нерви, стала Полякова. Розлючена зірка схопила олівець і з силою його зламала.
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"Ооо, пішла по стопах одного з президентів", - ведучий Володимир Остапчук натякнув на екс-гаранта Віктора Януковича, зламавшого якось на емоціях ручку.
"Чому так слабенько? Не сподобався спів сома?..", - прокоментував Олег Винник поведінку Олі.
"Запахло смаженою рибою!", - вигукнула та.
Крім того, Полякова примудрилася поконфліктувати з Каменських, обговорюючи одного з учасників на сцені.
"Це чоловік! Ну, де це дівчинка?", - кричала Оля, а Настя стверджувала зворотнє.
Автори поста нагадали публіці, коли можна буде побачити все своїми очима в повній версії.
"Справжнє свято на гіпершоу МАСКА! Ми все ближче до фіналу, а загадок і таємниць стає все більше. Дивіться новий випуск найзагадковішого шоу країни в суботу, 27 березня, о 21:00. Буде яскраво!".
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