Відома модель Емілі Ратаковскі здивувала новим пікантним образом
Як пише Politeka.net, американська красуня нещодавно народила первістка. Дівчині довелося на якийсь час забути про кар'єру моделі і зірка повністю присвячує себе дитині. Але багатомільйонна армія фанатів не забуває про свого кумира і регулярно публікує на фан-сторінках в Instagram архівні кадри красуні.
Так сталося і цього разу. Один з користувачів вирішив згадати сміливий образ Емілі, де дівчина була в сукні з великим декольте і без білизни. У такому вигляді Ратаковскі вирушила на прогулянку, вирішивши зробити фото біля водойми.
Користувачі поставили кілька десятків лайків на фан-сторінці і не залишили коментарів, але так і хочеться додати: "і так по вулиці, занадто сміливо".
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Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі може показати фігуру навіть в простому образі, але буде виглядати привабливо.
Дівчина позувала перед камерою в одній білій майці, яка злегка просвічувалася в зоні бюста. Причому Емілі це не бентежить, вона часто не носить ліфчик і активно виступає за природність, кажучи про те, що це нормально: любити себе такою.
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