Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала публіку, відкрившись з несподіваного боку
Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала крупним планом, показавши маніпуляції із зовнішністю.
Так, на першому знімку Юлія позувала в червоному гольфі, доповнивши лук окулярами незвичайної форми в тон вбрання. А на другому - зірка позбулася їх, порадувавши публіку своїм спопеляючим поглядом.
Саніна розпустила волосся, зробивши "мокру" укладку.
"Я тебе бачу👀 Не можу довго працювати на сцені в окулярах. Знімаю їх після першої ж пісні🙈 зоровий контакт з вами - потужна штука!", - чесно зізналася зірка в підписі.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
"Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається: "Спасибі всім..."
Ані Лорак після примирення з колишнім чоловіком-зрадником несподівано повернулася до Києва: "Багато нового…"
Роздягнена Лопес прикрилася одним листком, як справжня амазонка в тропіках: "Екзотика приїхала"
Користувачі кинулися коментувати:
"Яка багатогранна 😍😍 і кожна з граней заворожує ❤ ❤"
"Цей погляд змушує мене посміхатися 😍"
"Від цих очей неможливо відірватися! 😍 Вони дивляться нам прямо в душу😮... допоможіть 😎"
"Щось новеньке 😍"
"Неймовірна жінка ❤️🔥 🔥пожежа"
"Як в Х-факторі кажуть, що потрібен зоровий контакт) а очима можна сказати більше слів)"
Різкі зміни іміджу для Саніної вже стали звичною темою. Наприклад, дівчина сама зізнавалася, що готова до всього - навіть хотіла виголити одну скроню та пофарбувати її в червоний колір.
"Спасибі, що відрадили", - посміялася над своєю витівкою зірка.
А ось від кучерів Саніна не стала відмовлятися. Варто відзначити, зачіска "а-ля 80-ті" їй навіть личить.
Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" в наряді з вирізами вразила ідеальними вигинами: "О, Вікторія Бекхем"
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" з короткою стрижкою і відвертими вирізами вразила виглядом: "Точно зігріє…"
Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" здивувала змінами в зовнішності, чуттєвий образ: "розрив сердечка"