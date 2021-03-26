Солістка The Hardkiss Юлія Саніна здивувала публіку, відкрившись з несподіваного боку

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала крупним планом, показавши маніпуляції із зовнішністю.

Так, на першому знімку Юлія позувала в червоному гольфі, доповнивши лук окулярами незвичайної форми в тон вбрання. А на другому - зірка позбулася їх, порадувавши публіку своїм спопеляючим поглядом.

Саніна розпустила волосся, зробивши "мокру" укладку.

"Я тебе бачу👀 Не можу довго працювати на сцені в окулярах. Знімаю їх після першої ж пісні🙈 зоровий контакт з вами - потужна штука!", - чесно зізналася зірка в підписі.

Користувачі кинулися коментувати:

"Яка багатогранна 😍😍 і кожна з граней заворожує ❤ ❤"

"Цей погляд змушує мене посміхатися 😍"

"Від цих очей неможливо відірватися! 😍 Вони дивляться нам прямо в душу😮... допоможіть 😎"

"Щось новеньке 😍"

"Неймовірна жінка ❤️🔥 🔥пожежа"

"Як в Х-факторі кажуть, що потрібен зоровий контакт) а очима можна сказати більше слів)"

Різкі зміни іміджу для Саніної вже стали звичною темою. Наприклад, дівчина сама зізнавалася, що готова до всього - навіть хотіла виголити одну скроню та пофарбувати її в червоний колір.

"Спасибі, що відрадили", - посміялася над своєю витівкою зірка.

А ось від кучерів Саніна не стала відмовлятися. Варто відзначити, зачіска "а-ля 80-ті" їй навіть личить.

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