Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як розважається в Єгипті

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк вирішила зробити паузу і вирушила вивчати таємниці стародавнього Єгипту. Вибір зірки припав на загадкове місто Луксор, який знаходиться у Верхньому Єгипті. Красуня відразу вирішила подивитися на Храм Хатшепсут.

Леся в Instagram поділилася фотозвітом із загадкового місця. Нікітюк вибрала для прогулянки штани, топік, бейсболку і стильні окуляри. На знімках Нікітюк позувала у стародавніх колон, на площі і біля настінних малюнків.

"Луксор. Храм Хатшепсут

2021", - написала Леся під знімками.

Фанати відразу почали ставити лайки і обговорювати відпочинок української красуні:

"Відразу перенеслася в часи серйозного Сема"," неймовірна краса", " Угу, чорний одяг. В пустелю, навесні. Хороший вибір", " Не боїшся згоріти під палючими сонячними променями !?", "Той випадок, коли Леся величніше архітектури", "Боже, Леся, ти просто запальничка на цьому тлі. Обожнюю твої фото", "Лара Крофт". "Ви як Лара Крофт", "жахливий прикид", "і я там була зовсім недавно", "Леся: Розкрадачка гробниць".

Нагадаємо, Нікітюк несподівано відтягнула халатик і показала багрову шкіру

А ще Politeka писала, що напівголу Нікітюк в капелюсі і високо натягнутих трусах засоромили на курорті

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк в розслабленій позі хвалилася фігурою в розстебнутій сорочці



