Українські співачки Аліна Гросу і Настя Каменських (NK) здивували зміною зовнішності

Аліна Гросу багато разів змінювала колір волосся, але вже довгий час вона ходить зі світлими локонами, повідомляє Politeka.net. Зараз на фото, де красуня з темним волоссям, її можна навіть не впізнати.

А Настя Каменських пишається своєю кучерявою шевелюрою, проте нерідко одягає перуки, щоб освіжити свій лук.

В одній з груп порівняли обох красунь, які постали в схожих образах француженок.

Гросу і Каменських перетворилися на пекучих брюнеток, надівши перуки під каре. При цьому перша розчахнула сукню, виставивши бюст в білизні, а друга - доповнила образ в костюмі акуратним беретом.

"Битва "француженок" 🔥

Нещодавно співачка Аліна Гросу опублікувала фото і зазначила - вирішила додати стилю трохи паризького шарму.

Але ви пам'ятаєте - в одному з ефірів шоу МАСКА Зоряний детектив NK також почерпнула деякі елементи французької моди.

Друзі, а чий варіант вам подобається більше? 1 або 2? Діліться в коментарях 💛", - написали автори поста.

Публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"🙌Каменських якась природна"," Аліні не личить взагалі образ🔥 🙌"," 1 але 2 теж цікаво за рахунок капелюшка на голові NK"," харизма Аліни🔥 🔥 🔥"," у Насті видно, що перука подорожче😉"," звичайно, це ж Настя Каменських😍 😍 😍 😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, що в голосуванні в сторіс перемогу завоювала Каменських.

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила новим експериментом із зовнішністю, від " бджілки "не залишилося і сліду:" Без образ, але...".

Як повідомляла Politeka, Гросу різко змінила імідж, покривлявшись перед камерою з новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що Гросу підкреслила спокусливі вигини сукнями в горошок: "Аліночка, супер!".