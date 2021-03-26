Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у розстебнутій сорочці не посоромилася показати зайве

Виконавиця вже не раз ставала обличчям відомих брендів, а її фотосесії в модних нарядах відразу ж стають популярними, адже Лопес вміє розставити правильні акценти. Цього разу на фан-акаунті Дженніфер вирішили згадай про одну з рекламних фотосесій знаменитості, якій сама вона залишилася задоволена.

Справа в тому, що Лопес позувала у весняних нарядах, одним з яких став образ в кольорових шортах з високою талією і білій сорочці, яку зірка і не думала застібати, навіть незважаючи на те, що була вона без ліфчика.

Акуратно зібране волосся, простий макіяж і кінцева чорно-біла обробка кадру створили для Лопес стильний «лук». Як видно на фото, Дженніфер досвідчена артистка, легендарна і чуттєва. Тому вона звикла оголюватися на камеру. Особливо це дивує фанатів, адже влітку зірці виповниться 52 роки, а виглядає вона років на двадцять молодше.

Також Джей Ло позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Зірка відчинила жакетик, показавши пишні груди в ліфчику. Останній був тісним і вузьким, адже груди стиснулися і, здавалося, зараз випаде.

Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева може ж, коли хоче", "бомба", "Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌", "ви дуже красиві😍", "леді бос", "Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, 51-річна Дженніфер Лопес в чорному ліфчику і в" дірявому "костюмі потрясла виглядом:"на дев'ятому небі".

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