Прийомна дочка Потапа Наташа Горова продовжує радувати шанувальників сміливими кадрами

Як пише Politeka.net, молода красуня хоч і нещодавно приїхала з відпочинку, на якому була з мамою, але продовжує ділитися кадрами у своєму мікроблозі Instagram. Дівчина раніше була досить невпевненою в собі і постійно скаржилася на відсутність любові.

Цього разу красуня вирішила поділитися мотивуючою картинкою, на яку звернула увагу. На ній пропонували викинути в сміттєвий бак невпевненість в собі і в своїх діях.

Після цього Наташа опублікувала знімок, який був зроблений у відпустці, де вона стояла перед дзеркалом у вбиральні і приспустила халатик, хвалячись підтягнутою фігурою в купальнику.

"А, почекайте. Я забула про свою невпевненість, переглядаючи фотки. Проїхали", - переконала себе Горова.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться додати:: "вражаюча"

Ми писали, що прийомна дочка Потапа похвалилася чорно-білими фото відпочинку на Мальдівах з мамою.

Фото оброблені чорно-білим фільтром, вражають глибиною і емоційною насиченістю. Дівчата позують на пляжі в купальниках і легких сарафанах, мама і дочка, немов подружки.

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