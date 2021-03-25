Прийомна дочка Потапа Наташа Горова продовжує радувати шанувальників сміливими кадрами
Як пише Politeka.net, молода красуня хоч і нещодавно приїхала з відпочинку, на якому була з мамою, але продовжує ділитися кадрами у своєму мікроблозі Instagram. Дівчина раніше була досить невпевненою в собі і постійно скаржилася на відсутність любові.
Цього разу красуня вирішила поділитися мотивуючою картинкою, на яку звернула увагу. На ній пропонували викинути в сміттєвий бак невпевненість в собі і в своїх діях.
Після цього Наташа опублікувала знімок, який був зроблений у відпустці, де вона стояла перед дзеркалом у вбиральні і приспустила халатик, хвалячись підтягнутою фігурою в купальнику.
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"А, почекайте. Я забула про свою невпевненість, переглядаючи фотки. Проїхали", - переконала себе Горова.
Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться додати:: "вражаюча"
Ми писали, що прийомна дочка Потапа похвалилася чорно-білими фото відпочинку на Мальдівах з мамою.
Фото оброблені чорно-білим фільтром, вражають глибиною і емоційною насиченістю. Дівчата позують на пляжі в купальниках і легких сарафанах, мама і дочка, немов подружки.
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