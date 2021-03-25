Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі у ніжному весняному вбранні покозала стильний образ

Вишуканий стиль Анджеліни Джолі захоплює її прихильниць в мережі кожен раз, коли хтось із фанатів публікує кадр з самою зіркою. Справа в тому, що у артистки немає офіційного аккаунта в Instagram, тому шанувальники самі ведуть спеціальні сторінки, присвячені її творчості.

Як можна помітити, легендарна Лара Крофт вже давно формувалася в зразкову ікону стилю, в якому переважають базовий мінімалізм і стриманість. Причому фігура Джолі завжди була не ідеальна. Високі і широкі плечі, вузькі стегна і відсутність талії артистка вирішила грамотно ховати за допомогою простих нарядів, акцент яких зміщується до зони бюста.

Як видно на фото, квітковий наряд з вирізом не був винятком в образах Джолі. В цілому непомітна колірна гамма і мінімум деталей підкріплюються високою якістю тканин і ідеальною посадкою. Виділена зона грудей добре привертає увагу, а самій артистці навіть не треба розставляти акценти на обличчі, роблячи яскравий макіяж.

Так, в одній з фан-груп опублікували знімок з Джолі в красивому шовковому вбранні. Глибина декольте була дуже ризикованою і, здавалося, з нього може вистрибнути настільки немаленький бюст. Зірка прибрала волосся за вуха, вона прикрила очі, ніби насолоджуючись сама собою. Легкий макіяж завершив образ.

"Яка ти красива Анджеліна Джолі", "Доброго ранку, моя любов", " чорт!!!! Енджі 😨 жінка, Ти добре виглядаєш, а декольте просто ідеально💐", "Вау", "це фото красиве і забавне. Це початок перетворення Анджеліни з дівчини в жінку Анджеліну", "Енджі, ти така гаряча, що у мене течуть слинки", - написали користувачі Мережі.

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