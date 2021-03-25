Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк подражнив українців фото свого місця проведення часу

Телеведучий заробив всенародне кохання, завдяки програмі "Караоке на Майдані", що виходила на телеекранах 20 років, передає Politeka.net. На передачі засвітилися ще невідомі Тіна Кароль, Віталій Козловський, Наталія Валевська та інші співаки. До слова, Кондратюк займався продюсуванням останніх двох артистів.

Зазначимо, що пізніше Ігор перебував у журі пісенного конкурсу "Х-Фактор", а зараз він веде ток-шоу «Кондратюк у понеділок».

Також ведучий активно веде сторінку в Instagram, на яку вже підписані 80,5 тисяч користувачів мережі.

Судячи з одного з останніх постів Кондратюк виїхав з України, і ніби знущаючись зі співвітчизників, він опублікував фото красивого пляжу при сонячному світлі.

"Увага, питання: в якій країні я зараз? 🤔 🤔 🤔 😂 ",- написала українська знаменитість.

За три години публікація зібрала майже 400 лайків і багато коментарів.

"Село Щасливе 😂", "ОАЕ", "Дубай", " Мальта? У неї трошки інший по-моєму прапор ...", "Каталонія", "Варшава або Прага🤔", "Іспанія", "Дай вгадаю😂", "Колумбія", "Польща - Варшава", "Боснія і Герцеговина", " капець, дорослий дядько, а як дитина - вгадай мелодію .... дитячий садок", "Єгипет", "Ігор Увага ...це не Еврика😂 😂 😂 😂 😂 😂 ти в Дубаї АОЕ😂 😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

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