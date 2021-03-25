Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, звернувшись до фанатів

Як пише Politeka.net, розкішна красуня народилася на сході України. Вже в 16 років Ольга вирушила підкорювати Париж після курсів моделей. А після 20 років зацікавилася акторською майстерністю і відразу зацікавила режисерів. А після прем'єри "Квант Милосердя" про українку заговорив весь світ. Не забуває Куриленко підігрівати інтерес до себе в соціальних мережах. Актриса регулярно радує фото, збираючи десятки тисяч лайків.

Цей раз не став винятком, адже Ольга з'явилася в спідниці і кофтині. Красуня вигнулася і взялася руками за талію, позуючи перед камерами.

"Сподіваюся, у тебе прекрасний день", - підписала зірка фотографію.

Фанати відразу почали ставити лайки і засипати компліментами:

"Ідеальна модель, сподіваюся, одного разу ми зустрінемося", "чудова", "О, дуже мило:)", "така красива", "нескінченна Краса", "бажаю тобі того ж".

Ми писали, що популярна актриса Ольга Куриленко вразила пікантним виглядом в тісному корсеті.

У себе в Instagram дівчина Джеймса Бонда показала, завдяки чому її взяли на таку важливу роль. Куриленко, яка останнім часом виступає за натуральність і публікує селфі без макіяжу, блиснула своїми достоїнствами в яскравому вбранні.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко схвилювала виглядом у Невидимій сукні

А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко сп'янила ніжностями у ванній при свічках

Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко похвалилася блискучою шевелюрою, кожна дівчина про таку мріє



