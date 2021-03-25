Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, звернувшись до фанатів
Як пише Politeka.net, розкішна красуня народилася на сході України. Вже в 16 років Ольга вирушила підкорювати Париж після курсів моделей. А після 20 років зацікавилася акторською майстерністю і відразу зацікавила режисерів. А після прем'єри "Квант Милосердя" про українку заговорив весь світ. Не забуває Куриленко підігрівати інтерес до себе в соціальних мережах. Актриса регулярно радує фото, збираючи десятки тисяч лайків.
Цей раз не став винятком, адже Ольга з'явилася в спідниці і кофтині. Красуня вигнулася і взялася руками за талію, позуючи перед камерами.
"Сподіваюся, у тебе прекрасний день", - підписала зірка фотографію.
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Фанати відразу почали ставити лайки і засипати компліментами:
"Ідеальна модель, сподіваюся, одного разу ми зустрінемося", "чудова", "О, дуже мило:)", "така красива", "нескінченна Краса", "бажаю тобі того ж".
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У себе в Instagram дівчина Джеймса Бонда показала, завдяки чому її взяли на таку важливу роль. Куриленко, яка останнім часом виступає за натуральність і публікує селфі без макіяжу, блиснула своїми достоїнствами в яскравому вбранні.
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