Телеведуча каналу "1+1" Лідія Таран показала кумедні фото зі шваброю в руках

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Лідія Таран, яка полюбилася глядачам, як незмінна ведуча новин на телеканалі "1+1", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу телезірка опублікувала в соцмережі кумедні кадри, на яких позує у своїй студії зі шваброю в руках.

На знімках Лідія з'явилася в ошатному образі, мабуть, перед самою зйомкою, але щось пішло не так і вона взялася за прибирання. Як видно, на ній стильний брючний костюм небесно-блакитного відтінку з такою ж блузкою. Треба сказати, що цей наряд підкреслив струнку фігуру телеведучої. Волосся красуні акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Таран запропонувала шанувальникам пограти. "Буває, колеги розкидають свої старі новини по студії, то я за ними повинна прибирати. Тому що Мої новини люблять, щоб їх заносили в чисту студію. А хто тут придумає найсмішніший підпис під цими фото – отримає від мене подарунок. Ні, не швабру і відро, а щось набагато цікавіше", - написала Лідія. А користувачі почали змагатися в дотепності, коментуючи її знімки.

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