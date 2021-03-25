Дружина героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, розповіла, як над нею знущалися

24-річна красуня з ростом 179 см і вагою - 53 кілограми, до вагітності, зараз просто доводить до запаморочення хлопців, пише Politeka.net. Однак, як виявилося, Даша пережила знущання через зовнішність.

Про це модель розповіла в одному зі своїх нових постів в Instagram. За словами коханої "холостяка", в шкільні роки її називали "шпала, швабра, глист", через що вона не любила відвідувати заняття, а також носила темний одяг, щоб зайвий раз не виділятися.

"Так і сформувалася самооцінка Даші. Коли я була вже більш постарше, мене почали не любити дівчатка більше, ніж хлопчики. Бо різко, інтерес з боку хлопців виріс. А я думала вони зі мною дружити хочуть 😅 повірити що я можу подобатися, було вкрай складно", - написала модель.

Після школи Даша стала займатися модельним бізнесом, проте робота не зуміла знищити всі комплекси.

"Я просто забила на свої комплекси. Заховала їх і не хотіла згадувати. А даремно. Підколювання губ це теж не просто так. Збираючись на кастинг VS я тренувалася ходити так само як ангели, надивившись на них, я помітила пухкі губи. І тут оп, і мені треба", - пояснила модель.

Зірка розповіла, що лише рік тому, завдяки роботі над собою, вона зуміла полюбити себе такою, яка є.

"Зараз розумію, що діти в школах, завжди виділяють тих, хто відрізняється, тим самим показуючи що ти відрізняєшся від них. А значить ти - унікальна! ⭐ ️ ",- поділилася Хлистун.

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