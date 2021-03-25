Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної красуні Сінді Кроуфорд, показала себе в обпалюючих образах

Як пише Politeka.net, 19-річна Кайя вирішила піти по стопах мами і активно підігріває інтерес до своєї персони. Дівчина бере участь у безлічі показів і не соромиться показати своє тіло. Гербер встигла зібрати в Instagram більше 6 мільйонів фанатів, яких регулярно радує контентом.

Цього разу Кайя зробила репост в сторіс Instagram своєї фотографії. На ній красуня здалася у вузькій сукні і без білизни. На іншому знімку Гербер вже позувала в ультра-міні, демонструючи без сорому тіло, вимазане піском. А на останньому кадрі модель приміряла цікавий наряд з вирізами і в міні трусиках.

Фанати відразу засипали лайками дівчину і написали кілька коментарів:

"Королева сімейності", "приголомшливі", "заздрість бровам" ," така красива", " Люблю деталі з піском"

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Ми писали, що модель Кайя Гербер запаморочила голову одночасно брутальним і жіночним чином.

Дівчина продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру у вузьких шкіряних штанях і апетитні пружні "Вишеньки" в напівпрозорому мереживному ТОПі, який просто фантастично сидить на ній.

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