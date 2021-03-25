Відома українська співачка і DJ Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала новий образ і задала питання

Як пише Politeka.net, Анастасія не сумує після розриву контракту з групою Nikita і зайнялася сольною кар'єрою. Дівчину в якості DJ постійно кличуть за елітні закриті заходи, де співачка радує своєю музикою.

Цього разу Кумейко вирішила поділитися фотографією, яку зробили на закритій вечірці. Красуня встигла виступити перед початком карантину в Києві, вразивши не тільки музикою, а й образом. Зірка була в блискучій сукні а в руках тримала прозору кулю.

"Питання. Вам більше подобається дивитися сторіз або гортати стрічку?

Особисто я - 12 днів без сторіз. Якось і не тягне повертатися туди)", - написала Анастасія.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Коли пропала з сторіс, я подумала, що з у тебе щось сталося. Красиве фото", "Повернись в сторіс"," Все, що ви вважаєте підходящим", " Повернись...ми все пробачимо...ми якщо що..це царське множинне", "нам більше подобаються твої сідниці", "сторіс, повертайся", "стрічка".

Ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко показала новий образ, запитавши думки фанатів у соцмережі.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в чарівному образі. На дівчині теплий костюм чорно-білого кольору з великим декольте.

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