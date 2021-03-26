Дочка відомої гумористки Олени Кравець Марія набирає все більшої популярності в мережі, дівчина здивувала розповідями про своє дитинство

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Марія розмістила відповіді в рубриці "було/не було". Дівчина розповіла, як проходило її дитинство.

Зокрема доньку знаменитості запитали, чи стрибала вона з парашута. Марія проілюструвала своє обличчя смайликами, і відповіла"Ноу". Також повідала, що лежала в лікарні, і їла їжу з підлоги. "Швидко підняте не вважається таким, що впав", - пожартувала дівчина.

Шанувальники Марії запитали, чи розбивала вона телефон, на що Марія відповіла ствердно, а на питання потрапляла в аварію - ні. Також стало відомо, що прикраси Марія замовляє, але не проти купити яке-небудь на Андріївському узвозі.

Дівчина розмістила дитяче фото, і на питання" було таке що різко в один момент зрозуміла, що дитинство пройшло", відповіла з сумним смайликом - "так".

Шанувальники поцікавилися питаннями гігієни і запитали, чи тиснула Марія прищі. На що Марія відповіла, що у неї їх не було, тому не тиснула. Дівчина порадила нікому не робити такого, тому, що це дуже шкідливо.

Останнє питання на яке відповіла Марія, це про виступ на сцені Квартал 95.

Дівчина розмістила фото з мамою, і відповіла - " було"

Відомо, що дочці зіркової артистки 18 років, вона живе окремо від своїх батьків, в коментарях до її знімків часто можна зустріти думку, що вона дуже схожа на маму.

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