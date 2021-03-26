З життя пішло багато знаменитих людей за останні роки

Як передає Politeka.net, навіть після смерті зірок у шанувальників залишається творчість знаменитих людей як пам'ять - люди шанують пам'ять померлих досі.

Жанна Фріске померла після важкої онкологічної хвороби в 2015 році. Поховали Фріске на Ніколо-Архангельському кладовищі.

Юлія Началова померла в березні 2019 року у віці 38 років від зараження крові і серцевої недостатності. Знаменитість похована на Троєкуровському кладовищі Москви.

Актор Владислав Галкін помер в 2010 році у віці 38 років. Артиста знайшли мертвим у власній квартирі. Причиною смерті була названа гостра серцева недостатність із зупинкою серця, але рідні Галкіна впевнені, що його вбили. Актор похований у Москві на Троєкуровському кладовищі.

Василь Лановий помер 28 січня 2021 року на 88 році життя. Його поховали на Новодівичому кладовищі в Москві в труні зі скляною кришкою.

Раніше ми писали, що радянський, російський режисер, телеведучий і культуролог, колишній учасник культової групи "Звуки Му" Олександр Липницький загинув 25 березня.

Про це щойно повідомив у Facebook журналіст Максим Семеляк. Музиканту було 68 років.

"Загинув Олександр Липницький. Сьогодні без музики", - йдеться в повідомленні.

За словами дружини, 25 березня Липницький намагався на лижах перейти замерзлу річку біля селища Ніколіна гора, але провалився під лід і потонув

Звістка про загибель Олександра Липницького стала шоком для багатьох. У мережі піднялася хвиля співчуття і скорботи.

Нагадаємо, біда трапилася з легендарним актором-красенем Василем Лановим.

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце легенди кіно, не дожив місяць до дня народження:"колосальна втрата".

Також Politeka писала, що трагедія на річці забрала життя легенди музики і телеведучого, в мережі хвиля скорботи.