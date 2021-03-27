Внучка Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як готується до літа

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна онука легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вже довгі роки живе в Італії. Красуня побудувала успішну акторську і модельну кар'єру, вона відмінно володіє італійською мовою і часто ділиться з шанувальниками своїми секретами краси. Анна активний користувач Instagram, де часто радує фанатів яскравими фото зі свого життя. Так, днями модель виклала в сторіс кілька кадрів свого ранку, а також показала, як готується до літа.

Так, на одному з кадрів Анну можна побачити у ванній кімнаті, вона весело чепуриться, виконуючи свої ритуали краси. Перед камерою красуня з'явилася у відмінному настрої, вона весь час посміхається і кокетує. На ній спокуслива нічна сорочка бузкового кольору, під якою немає білизни.

Ще на кількох кадрах Сафрончик показала, як працює над проектом. Дівчина разом з фотографом, сидячи за ноутбуком, обробляють її свіжі фотографії в купальнику. Кадр модель підписала просто: "Літо близько". На ньому Анну можна побачити в спокусливому бікіні, яке тільки підкреслює ідеальну фігурку. Дівчина з посмішкою на обличчі стоїть в цікавій позі серед густої зелені.