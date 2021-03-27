Співачка Надя Дорофєєва поділилася домашнім роликом з перетворенням, показуючи себе без макіяжу

Українська виконавиця є прикладом для багатьох молодих дівчат, які захоплені талантом і зовнішністю зірки. Надя Дорофєєва секретів по догляду за собою не зберігає – вона активно веде блог і спокійно показує себе на особистих відео в Instagram без макіяжу і косметики.

Як можна помітити на останніх кадрах, Надя і правда сяє. Доглядаючи за своєю шкірою, дівчина показала себе в домашньому вигляді-без укладок, модних нарядів і фільтрів. А також посміялася над "перемога, отримана за рівність нанесення" самої маски.

На наступному відео зірка позувала вже з чистим сяючим обличчям і захопила виглядом без фотошопу. За словами Дорофєєвої, вода-основне джерело краси. Дівчина намагається випивати в день 2 літри чистої води, але зізнається, що виконати норму виходить не завжди.

"Я завжди купую масочки та інші засоби по догляду за шкірою в спеціалізованих магазинах», - одного разу розповіла Надя, говорячи про догляд за шкірою.

"Я жодного разу в житті не лягла спати нафарбованою. Я п'ю багато води і, звичайно ж, добре зволожую шкіру обличчя. Я її очищаю, вмиваюся якимось хорошим гелем, очищаю міцелярної водою, тоніком, а потім наношу зволожуючий крем. Загалом, використовую повний арсенал догляду за шкірою", - розповіла Дорофєєва.

Також у своєму Instagram Дорофєєва показала незвичайне фото зі зйомок лірик-відео, а в підписі до нього звернулася до шанувальників з питанням, який з її нових треків їм сподобається найбільше.

Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами і обговорюючи нові хіти. "Нереальна", "Альбом бомба", "всі пісні шикарні", "дуже круто вийшло", "обожнюю тебе", "кожна пісня по-своєму зайшла", "Zavisimost найбільше сподобалася", "всі пісні дуже сподобалися", - пишуть в коментарях.

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