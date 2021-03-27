Зірка " жіночого кварталу" Ірина Сопонару перетворилася на ніжну принцесу в новому іміджі

Дівчина звикла інтригувати фанатів різними кадрами, причому більшість вдалих фото були зроблені саме її колегою Мартою Адамчук, яка також є учасницею проекту «жіночого кварталу». На новому кадрі Ірина постала в кремовій сукні оригінального дизайну без принтів і яскравих прикрас.

Акуратні босоніжки на шпильці і з оригінальному плетінням, а також прикраси із зірочками на голові ідеально доповнили цибулю Сопонару. У той же час сама вона позувала напівбоком і відвернувши голову від об'єктива.

"Очима, повними любові, вона дивилася на своє прекрасне відображення😇 @marta_adamchuk спасибі🙏 🏻. patokastudio - у мене з вами трапилася любов, щиросердне визнання🖤 marinazhuravell-ти займаєш окреме місце в моєму серці, твій талант і потенціал безмежні, a в твоїх нарядах я бездоганна♥", - написала Ірина під постом.

Шанувальники відразу відповіли: "Іруся, ти як написала-аж стиркнуло; чарівно💫; Фея🧚 ♀; красуня❤; beautiful❤️; зірка🌟; Ірина карколомна і чарівна!!!!; дуже ніжний образ😊; Принцеса!😍 ; Чарівна принцеса; диво, як хороша! Справжнє очам розчулення!⚘💘🤗🥰».

Як можна помітити, у дівчини багата аудиторія в соцмережі - понад 380 тисяч передплатників, яких вона раз у раз радує відвертими знімками.

Так, в черговий раз Ірина роздяглася заради соковитого кадру. Дівчина позувала в оригінальній нижній білизні з вогняним забарвленням і прозорими вставками, без краплі збентеження захопивши пружним бюстом, плоским животиком і стрункими стегнами.

Актриса розпустила світлі локони, уклавши їх на плечі, і завдала яскравий Смокі-макіяж.

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