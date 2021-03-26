Українська співачка Настя Каменських показала кадри зі своєї з Потапом спальні

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

Настя відображена в спальні, вона сидить в позі "лотоса" і притискає до себе білого пухнастого песика. Перед камерою співачка з'явилася з голими ногами, на ній тільки світла затишна кофтинка. Кучеряве волосся красуні розпущене, а на її обличчі легкий макіяж.

Також на тлі можна розглянути інтер'єр спальні артистів. Кімната виконана в з приглушених стриманих кольорах. На просторому ліжку лежить кілька маленьких подушок, які служать акцентом.

"Вже сумую. Ті, у кого є домашні тварини, мене зрозуміють", - написала співачка.

Фото Каменських розчулило користувачів мережі.

"Красуні" ,"красива ніжка", "що ти з Потапом зробила?", "Ви прекрасні", "краса яка", "які ви милашки", "Настюша просто 🔥 🔥 🔥 ідеал жіночої краси", "ви така красива", "дуже схожі", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, собачка співачки Мімі часто з'являється в мініблозі Каменських, собачка породи Бішон фрізе має вже досить пристойний досвід роботи на камеру. Більш того, вона навіть знялася в кліпі NК на пісню "A huevo". При цьому, за словами артистки, на знімальному майданчику Мімі поводилася як справжній професіонал.

А в кінці літа 2020 року собачка Каменських стала мамою. Мімі привела щенят.

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