Внучка відомого хореографа, народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, підкорила гарячими танцями

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram модель і чарівна красуня Анна Сафрончик показала шикарні танці в шовковій білизні.

Дівчина спочатку показала, як швидко робить укладку, після чого здивувала завзятим настроєм і гарячими танцями під композицію I'm Every Woman, яку виконує Арета Франклін.

"У мене є все, що тобі потрібно, малюк!", - підспівує Анна.

Відомо, що внучка легендарного хореографа тривалий час живе в Італії, де будує свою модельну кар'єру.

В її сторіс часто проскакують кадри зйомок для глянцю, і також Анна знімається в серіалах і фільмах.

Красуня чудово виглядає, видно, що час милостивий до її фігури та зовнішності.

Далі в сторіс модель показала, що знімається в новому проєкті, вона показала, як обробляють її фото в бікіні на комп'ютері.

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