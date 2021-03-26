Внучка відомого хореографа, народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, підкорила гарячими танцями
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram модель і чарівна красуня Анна Сафрончик показала шикарні танці в шовковій білизні.
Дівчина спочатку показала, як швидко робить укладку, після чого здивувала завзятим настроєм і гарячими танцями під композицію I'm Every Woman, яку виконує Арета Франклін.
"У мене є все, що тобі потрібно, малюк!", - підспівує Анна.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Внучка Чапкіса запаморочила голову італійцям, показавши, чим нагородила її природа: "Principessa Anna!"
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
"Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається: "Спасибі всім..."
Ані Лорак після примирення з колишнім чоловіком-зрадником несподівано повернулася до Києва: "Багато нового…"
Відомо, що внучка легендарного хореографа тривалий час живе в Італії, де будує свою модельну кар'єру.
В її сторіс часто проскакують кадри зйомок для глянцю, і також Анна знімається в серіалах і фільмах.
Красуня чудово виглядає, видно, що час милостивий до її фігури та зовнішності.
Далі в сторіс модель показала, що знімається в новому проєкті, вона показала, як обробляють її фото в бікіні на комп'ютері.
Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з "Танців з зірками" прикувала погляди до екстра-декольте: "Ах, я люблю…»
Як повідомляла Politeka, внучка Чапкіса запаморочила голову італійцям, показавши, чим нагородила її природа: "Principessa Anna!"
Також Politeka писала, що внучка Григорія Чапкіса явила італійцям натуральну красу, поманивши "улоговинкою гріха": "Belissima Anna!"