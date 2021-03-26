Відома співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе в спокусливому образі

Як пише Politeka.net, хоч українська співачка і не в складі групи Nikita, так як контракт закінчився кілька років тому, це не заважає зірка демонструвати пікантні образи перед фанатами. Видно, що красуня стежить за своєю фігурою, тому кадри завжди викликають захват.

Так сталося і цього разу, Анастасія здалася в чорних трусиках і ТОПі. Дівчина зверху одягла куртку, а замість штанів використовувала ботфорти. Красуня лежачи задерла одну ніжку, захоплюючи вигинами.

"Так ось воно що ....",- написала загадково Анастасія під знімком.

Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Роби висновки" ," ви прекрасні"," Шикарно, модель, світло", " радий бачити тебе знову!", "Ох і бомба", "обожнюю", " Хороша фотографія цієї Анастасії. Хороша тема".

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Красуня була в обтягуючому ТОПі-ліфчику на тонких білих бретельках. Зірка одягла трусики такого ж кольору, гумка яких впивалася в шкіру. На першому знімку співачка позувала на столі, підігнувши ніжки.

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