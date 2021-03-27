Відома співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про прем'єру

Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже давно на українській сцені радує своєю творчістю. Красуня не забуває і про соціальні мережі, де за співачкою стежать сотні тисяч фанатів. Там зірка публікує нові образи і інтригує майбутніми прем'єрами.

Так сталося і цього разу. Злата з'явилася в червоній довгій сукні з квіточками. Красуня задерла легенько одну ніжку, додаючи грайливості кадру. На інших кадрах дівчина показала ще кілька ракурсів.

"Той момент, коли дні до прем'єри тягнуться дуже повільно! Я вже заслухала до скрипу новий сингл і 9/04 ви його почуєте. Я мрію, щоб він став маніфестом всіх наречених і .... закоханий.

Це дуже особливий період для мене і я хочу ділитися своїм станом через музику! Попереду-неймовірний Творчий рік", - написала зірка.

Фанати відразу засипали зірку компліментами:

"Красуня", " гарне плаття. Тобі йде", " то ти закохалася?", "Злата, з цікавістю чекаємо виходу нового синглу! Творчого натхнення і душевного підйому Вам для створення прекрасної музики і нових захоплюючих пісень!", "Круто, обожнюю вас океан і не тільки", "Умовила, одружуся!".

Нагадаємо, Злата Огневич в червоному піджаку навстіж засвітила свої скромні " дари природи"

А ще Politeka писала, що спокуслива Огневич без білизни розбурхала виглядом, приспустивши халатик

Також Politeka повідомляла, що поява Огневич на шоу «Маска " приголомшила глядачів, хто тоді в костюмі Сонця



